صافرة القحطاني تدير الأهلي والفتح

كلفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقمًا محليًا، لتولي إدارة مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام نظيره الفتح، في المباراة «المؤجلة» من الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، وفق البيان المنشور عبر حساب الأول عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وكلفت اللجنة علي القحطاني، بإدارة المباراة التي تنطلق عند الـ 09:00 مساء الأربعاء، كحكم ساحة، على أن يساعده أحمد العتيق مساعد أول، وعبد الله آل عجيم، مساعد ثان، فيما يتولى مهام الحكم الرابع عبد الله الحربي.

وأسندت اللجنة مهام غرفة تقنية الفيديو الـ«VAR» إلى الحكم ممدوح آل شهدان، ويساعده حمد بن حركان، في المواجهة التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 69 نقطة، فيما يملك الفتح 33 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

وكانت رابطة دوري المحترفين، أجلت هذه المواجهة، بسبب ارتباط الأهلي بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي نظمت في مدينة جدة، وتوج بلقها قبل أسبوعين.