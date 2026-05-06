جائزة النخبة.. كيسيه وجالينو يتصدران المرشحين

يغلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة، السبت المقبل، وفق ما أكده الموقع القاري الرسمي، الأربعاء.

وقد اختتم موسم دوري أبطال آسيا للنخبة 2025ـ2026 عقب تتويج فريق الأهلي الأول لكرة القدم بطلًا للمرة الثانية على التوالي.

وبرزت المواهب الفردية بشكل لافت على مدار الموسم، ويصبح القرار الآن بيد الجماهير لاختيار اللاعب المفضل في الموسم برعاية الهيئة السعودية للسياحة من خلال قائمة المرشحين التي تضم نخبة من النجوم.

ويأتي في مقدمة المرشحين الإيفواري فرانك كيسيه، القلب النابض لفريق الأهلي، الذي شارك أساسيًا في 9 مباريات من أصل 12 وسجل 3 أهداف، كان أبرزها هدف التعادل في دور الثمانية أمام جوهور دار التعظيم، إضافة إلى تمريرته الحاسمة في المباراة النهائية التي مهدت طريق الفوز، ليصبح ضمن القلائل الذين أسهموا تهديفيًا في نهائيين متتاليين.

وبرز زميله البرازيلي جالينو الذي أسهم بـ 6 أهداف، منها هدفه الصاروخي في نصف النهائي أمام فيسيل كوبي الذي قلب موازين المباراة لصالح فريقه قبل التألق في النهائي أمام ماتشيدا زيلفيا.

ومن جانب وصيف البطل، ظهر يوكي سوما كقوة دافعة لفريق ماتشيدا زيلفيا بتسجيله 4 أهداف وصناعة هدف، خاصة بعد عودته من الإصابة وتسجيل هدف الفوز في نصف النهائي، فيما شكل الحارس كوسي تاني جدارًا صلبًا بتصديه لـ 35 تسديدة وحفاظه على نظافة شباكه في 7 مباريات، منها 4 مباريات متتالية منذ دور الـ 16.

وفي صفوف نادي السد القطري، تألق الإسباني رافاييل موخيكا الذي توج هدافًا للبطولة برصيد 8 أهداف وتمريرتين حاسمتين، شملت ثلاثية في دور المجموعات وأهدافًا حاسمة أمام الهلال وفيسيل كوبي، بينما كان زميله أكرم عفيف مؤثرًا بصناعته لـ 5 أهداف وتسجيله ركلة الترجيح التي حسمت الفوز أمام الهلال.

وضمت القائمة يوشينوري موتو، من فيسيل كوبي، والذي سجل 4 أهداف حاسمة، منها هدف التعادل الدرامي أمام السد، والبرازيلي جيليرمي بالا الذي قاد شباب الأهلي للمربع الذهبي بمساهمته في 6 أهداف، وماركوس جيليرمي الذي سجل 3 أهداف في 5 مباريات مع جوهور دار التعظيم، والحارس الفلبيني نيل إيثريدج الذي قدم أداءً بطوليًا مع بوريرام يونايتد بتصديه لـ 30 كرة والحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.