مصدر لـ«الرياضية»: الخليج يطارد الاتهامات والتشكيك بـ«القانون»

بدأت الإدارة القانونية في نادي الخليج، في رصد ومتابعة كافة الاتهامات والإساءات ومحاولات التشكيك التي طالت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ومنسوبيه، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها من الهلال، الثلاثاء، في «مؤجلة» الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النادي الشرقي، تعد حماية سمعة اللاعبين ومنسوبيه هدفًا أساسيًا للمحافظة على بيئة رياضية صحية واحترام التنافس، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من مسؤولياتها، على أن يتعامل النادي مع مثل هذه التجاوزات غير المقبولة وفق الأنظمة والإجراءات القانونية المتبعة، بعيدًا عن أي ردود انفعالية.

وبيّن أن هذا النهج ليس جديدًا على إدارة «الدانة»، إذ سبق أن اتخذت إجراءات قانونية مماثلة بحق عدد من المسيئين والمغردين، وتم استدعاء عدد منهم عبر الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك في إطار حرص النادي على حفظ حقوقه والتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إليه أو لمنسوبيه.

وأنهى المصدر حديثه، بالتأكيد على أن المنافسة الرياضية يجب أن تبقى داخل إطارها المشروع، بعيدًا عن الاتهامات والتجاوزات التي لا تخدم الوسط الرياضي، مؤكدًا ثقة النادي الكاملة في لاعبيه ومنسوبيه وكل ما يقدم داخل الملعب بروح رياضية وتنافسية عالية.

وتسبب الخطأ الذي وقع فيه البرتغالي بيدرو ريبوتشو، الظهير الأيسر لفريق الخليج عند الدقيقة 79 من المباراة بعد إعادة الكرة إلى زميله اللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، دون الانتباه إلى وجود سلطان مندش، جناح الهلال، الذي خطفها وأسكنها الشباك، محرزًا هدف الفوز لـ «الأزرق».