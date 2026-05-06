على خطى الآباء.. أبناء تتوارث قميص الأخضر

سار علي الشمراني، لاعب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، وابن ناصر الشمراني، مهاجم الأخضر السابق، على خطى الكثير من نجوم الكرة السعودية الذين حمل أبناؤهم قميص الأخضر من بعدهم.

ويعد محمد دابو ابن الأسطورة الراحل أمين دابو أحد أشهر الأمثلة بعد أن سلك المسار ذاته ولعب في النادي الأهلي ومثّل المنتخب السعودي للشباب، غير أنه لم يستمر طويلًا مع الأهلي واعتزل 2002.

محيسن الجمعان، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي، الملقب بـ«الكوبرا» بسبب تسديداته المباغتة، ابنه عبد العزيز الجمعان سار على خطاه في الملاعب، إذ تدرج في الفئات السنية لنادي الهلال قبل أن يُعار إلى نادي الرائد عام 2017، ثم لعب مع أندية الجبلين وأبها والعدالة والفيصلي والكوكب.

هذال الدوسري، لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، أنجب ابنه شافي هذال الدوسري المولود في 1 فبراير 1990، الذي بدأ مسيرته في الهلال ثم انتقل إلى الاتحاد موسم 2012ـ2013، وتنقل بعدها بين أندية عدة.

وكان الحارس الشهير عبد الرحمن الحمدان، أحد من قدموا للملاعب السعودية أحد أبرز الوجوه الشابة وهو ابنه عبد الله الحمدان، المولود في 12 سبتمبر 1999، دخل أكاديمية الشباب في سن مبكرة وتطور ليصبح لاعبًا في الهلال قبل أن ينتقل إلى النصر ويعد أحد الركائز المهمة في قائمة الأخضر.

ناصر الشمراني «الزلزال»، ظهر ابنه علي، المولود 2009، ووقّع عقده الاحترافي الأول مع الهلال لمدة 3 أعوام في ديسمبر 2025 عند سن الـ 16، بعد أن التحق بأكاديمية النادي منذ التاسعة.

تكشف هذه النماذج أن التوارث الكروي في الكرة السعودية لا يقتصر على الاسم، بل يمتد إلى الارتباط بالأندية ذاتها والمشي في دروب الأكاديميات، فيما يبقى السؤال قائمًا: أي هؤلاء الأبناء سيصل إلى ما وصل إليه والده؟