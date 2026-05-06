ماذا تعرف عن «قصر سلوى» مقر قرعة كأس آسيا 2027؟

يقع قصر سلوى في الجهة الشمالية الشرقية من حي الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية، شمال غرب الرياض، ويُعد أكبر القصور في مدينة الدرعية بمساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع.

بُني القصر عام 1765 على يد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، وظل على مدى 4 عقود مركزًا للحكم في عهد الدولة السعودية الأولى، إذ استقر فيه أئمة الدولة يديرون شؤون الحكم، على مراحل متعاقبة بدأت منذ عهد الأمير محمد بن سعود بن مقرن مؤسس الدولة السعودية الأولى.

لم يكن القصر مجرد مقر للسكن، بل جمع في وحداته السبع بين الوظيفة الإدارية والتحصين العسكري والعمق الثقافي والديني، واستخدمت في بنائه الأحجار المحلية والأخشاب والمونة التقليدية، وفق أساليب معمارية متوافقة مع البيئة الصحراوية.

يحتضن القصر متحف الدرعية الذي يقدم عرضًا لتاريخ وتطور الدولة السعودية الأولى عبر الأعمال الفنية والرسومات والنماذج والأفلام الوثائقية.

يزخر المتحف بمخطوطات يدوية نفيسة وقطع أثرية وشجرة عائلية تحفظ ذاكرة الأسرة الحاكمة.

يقع القصر ضمن حدود حي الطريف التاريخي، أحد أكبر المدن الطينية في العالم، المسجّل في قائمة منظمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي منذ عام 2010 .

في 9 ديسمبر 2018، رعى الملك سلمان بن عبد العزيز حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى تحويل الحي إلى مركز ثقافي سياحي دولي في إطار عصري.

على الصعيد الرياضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مراسم سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 ستُجرى 9 مايو 2026 داخل أروقة قصر سلوى العريق في حي الطريف، ووصف الاتحاد الآسيوي اختيار الموقع بأنه يجمع بين روعة التاريخ السعودي وحجم الحدث الرياضي العالمي.