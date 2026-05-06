النصر.. جيسوس ينتظر تقارير المصابين

فرض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على الثلاثي الفرنسي كينسجلي كومان، ومواطنه محمد سيماكان والبرازيلي أنجيلو جابرييل، الحضور برفقة الجهاز الطبي، إلى مقر «دار النصر» قبل انطلاقة التدريبات بـ60 دقيقة، بهدف الاطلاع على نتائج التقارير الطبية الخاصة بإصاباتهم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن نتيجة التقارير ستحدد مدى الاستفادة من خدمات اللاعبين الثلاثة، ودخولهم إلى التدريب الأخير الذي ينطلق عند الـ 07:00 مساء الأربعاء، بهدف رسم النهج التكتيكي الخاص بمواجهة الشباب، «المقدمة» من الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، والتي تلعب عند الـ 09:00 مساء الخميس على ملعب «إس إتش جي أرينا» مقر الأخير في الرياض.

وشعر كومان وأنجيلو بآلام في العضلة الخلفية تسببت في عدم إكمالهما الشوط الثاني من مباراة القادسية التي خسرها الفريق 1ـ3 في الجولة الـ31 من الدوري، الأحد الماضي، فيما أكمل سيماكان حتى نهاية المباراة على الرغم من الآلام العضلية التي عانى منها خلال الـ90 دقيقة.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، بـ79 نقطة، مبتعدًا عن الهلال أقرب مطارديه بفارق نقطتين مع تبقي ثلاث مواجهات على نهاية البطولة، أمام الشباب والهلال وضمك.