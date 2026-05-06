«مهد» أبطال دوري البراعم تحت 12 عاما

انتزع فريق أكاديمية «مهد» الرياضية لقب دوري البراعم لكرة القدم تحت 12 عامًا في جدة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء.

وأنهى الفريق البطولة في صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، محققًا 11 انتصارًا مقابل خسارة واحدة فقط. كما سجّل لاعبوه 73 هدفًا كأقوى خط هجوم في المنافسة، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

وفي قائمة الهدافين، تصدر محمود الحاج سليمان الترتيب برصيد 24 هدفًا، يليه زميله رافاييل نيقيرو في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا.

ويأتي هذا التتويج امتدادًا لعملٍ منهجي داخل الأكاديمية، يركّز على تطوير المهارات الفردية والجماعية، وبناء جيل تنافسي قادر على تحقيق الإنجازات وصناعة الفارق في مختلف البطولات.