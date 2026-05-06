الاستقطاب يربط الدعم بالأداء المحلي.. والهبوط يهدد عقد الأجانب

كشفت مصادر خاصة بـ«الرياضية»، عن أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين بدأت عقد اجتماعات منفردة مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري روشن السعودي، من أجل إبلاغ كل نادٍ بالميزانية المخصصة له ضمن برنامج الاستقطاب، دون الإعلان عن الميزانية الإجمالية للمشروع أمام جميع الأندية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن آلية برنامج الاستقطاب للموسم المقبل ستعتمد على أربعة معايير رئيسة، من بينها نتائج الفريق وأداؤه المحلي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، في حين لن تؤخذ المشاركات الخارجية أو النتائج القارية ضمن عناصر التقييم المعتمدة لتحديد حجم الدعم وآلية التعاقدات.

وأضافت المصادر أن العقود الجديدة لجميع اللاعبين المتعاقد معهم عبر البرنامج ستتضمن بنودًا إلزامية موحدة، أبرزها تخفيض عقود اللاعبين المحترفين الأجانب بنسبة 50 في المئة في حال هبوط النادي إلى دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، ضمن ضوابط مالية وتنظيمية جديدة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية للأندية.