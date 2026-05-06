آلام الأسنان تبعد ديميرال عن الفتح

تأكد غياب التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة الفتح، الأربعاء، المؤجلة من الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي، بسبب آلام الأسنان، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن ديميرال كان ضمن القائمة التي اختارها المدرب الألماني ماتياس يايسله للقاء الفتح، قبل أن يتم استبعاده، على الرغم من جاهزيته البدنية والفنية نظير معاناته من التهاب في الأسنان، على أن يعود إلى قيادة خط الدفاع أمام التعاون، الإثنين المقبل، لحساب الجولة الـ32 من الدوري.

وسيكون الغياب الـ13 للمدافع التركي في النسخة الحالية للدوري، بعدما شارك في 17 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع واحدًا، ونال خمس بطاقات صفراء.

ويدخل الأهلي مواجهة الفتح في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، جمعها من 21 فوزًا، وستة تعادلات، مقابل ثلاث هزائم، خلال 30 جولة.