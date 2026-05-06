عمومية الأولمبية والبارالمبية تستعرض أرقام تحول الاتحادات

ترأس الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأربعاء، «افتراضيًا» أعمال الجمعية العمومية التاسعة والعشرين للّجنة، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة للنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، المتعلقة باختصاص المركز، لتضاف إليها: المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية أو الاستثمار الرياضي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي أو تنظيم الأحداث الرياضية، وغيرها، بشرط أن يكون أحد أطرافها عضوًا في المنظومة الرياضية، وأن يُنص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة أو في اتفاق لاحق مكتوب على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز، إضافة إلى الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام ذاته، ليضاف إليها: وأن يُنص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة أو في اتفاق لاحق مكتوب على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.

واستعرضت الجمعية أبرز أرقام ومستجدات برنامج تحول الاتحادات، حيث بلغ متوسط أداء الاتحادات فنيًا 78 في المئة، وبلغ متوسط أداء الاتحادات التشغيلي 87 في المئة، وتسجيل أكثر من 70 ناديًا مستفيدًا من مبادرة دعم الأندية من خلال الاتحادات.

واطلّعت الجمعية على مشاركات فريق السعودية في الدورات الرياضية للعام الحالي، وأبرزها: دورة الألعاب الآسيوية العشرون، التي تستضيفها مدينة ناجويا اليابانية، سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تُفتتح بالدوحة الأسبوع المقبل، وتحديث دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، التي تستضيفها الرياض، ديسمبر المقبل.

وناقش الاجتماع تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وهي: لجنة المرأة، ولجنة اللاعبين، ولجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، إضافةً لتقارير الجهات ذات العلاقة المتمثلة بمركز التحكيم الرياضي السعودي، والأكاديمية الأولمبية السعودية، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

واعتمدت الجمعية القوائم المالية لمركز التدريب السعودي الأولمبي للأعوام 2022ـ2023ـ2024.