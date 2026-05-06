بثنائية متتالية.. «فيجن» يتصدر «Cross-Game»

أحدث فريق «فيجن» Team Vision تغييرًا جوهريًا في خارطة ترتيب بطولة الأندية «Cross-Game» ضمن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، حيث انتزع صدارة الترتيب العام برصيد 230 نقطة.

وجاء هذا الصعود القوي بعد نجاح الفريق في تحقيق لقبي بطولتين متتاليتين، ما منحه الأفضلية لتجاوز منافسيه المباشرين.

ويطارد نادي العُلا المتصدر في المركز الثاني برصيد 213 نقطة، يليه فريق ستاليونز في المركز الثالث بـ 203 نقاط.

في المقابل، شهد الترتيب تراجعًا لأسماء بارزة، حيث حل فريق فالكونز في المركز الثالث عشر برصيد 55 نقطة، ونادي الأهلي في المركز الخامس عشر بـ 42 نقطة، فيما تذيل نادي القادسية قائمة العشرين الأوائل بـ 35 نقطة، وسط منافسة محتدمة لجمع النقاط عبر مختلف الألعاب المعتمدة في البطولة.