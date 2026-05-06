بطولة روما.. تاونسيند تتخطى بانكاتشيو

تغلَّبت الأمريكية تايلور تاونسيند على الإيطالية نوريا برانكاتشيو بمجموعتين دون ردٍّ ضمن الدور التمهيدي «الـ 128» من بطولة روما المفتوحة للتنس.

وفازت الأمريكية «30 عامًا» 6ـ3 و6ـ2، لتتقدَّم في البطولة سعيًا إلى تحقيق إنجازٍ.

وكانت تاونسيند، المصنَّفة الأولى سابقًا في «الزوجي»، حققت لقبَين في بطولتَي ويمبلدون وأستراليا عامَي 2024 و2025 على الترتيب ضمن منافسات الزوجي.

وكان أعلى تصنيفٍ للأمريكية على مستوى الفردي المركز الـ 46 عالميًّا، واحتلته 19 أغسطس 2024.