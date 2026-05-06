بطولة روما.. تأهل شتروف وهانفمان وفان زاندشلوب وشيفيشينكو

تأهل الثنائي الألماني يان لينارد شتروف، ويانيك هانفمان إلى الدور الثاني من بطولة روما المفتوحة لتنس الأساتذة «فئة

1000 نقطة»، التي تلعب على الملاعب الرملية.

وصعد شتروف بفوز سهل على الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا بمجموعتين دون رد بنتيجة «6ـ2 و6ـ4»، ليتأهل إلى دور الـ64، الأربعاء، أما يانيك هانفمان، فواجه صعوبة بالغة في إقصاء البولندي هوبرت هوركاتش، إذ تقدم هوركاتش في المجموعة الأولى بنتيجة 7ـ6 «7ـ3» وقلب هانفمان الطاولة على منافسه بالفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 7ـ6 «7ـ2» و«6ـ2».

وفي مواجهة ثالثة، تأهل الهولندي بوتيك فان زاندشلوب بالفوز على الفرنسي ألكسندر مولر بنتيجة «6ـ3 و7ـ5»، وصعد الكازاخي ألكسندر شيفيشينكو بالفوز على الأرجنتيني كاميلو أجو كارابيلي بنتيجة «6ـ3 و4ـ6 و7ـ5 «7ـ6»، كما ودع الأرجنتيني الآخر ماركو ترونجيليتي البطولة بالخسارة أمام الأمريكي زاكاري سفايدا بنتيجة 6ـ0 و4ـ6 و6ـ7 «4ـ7».