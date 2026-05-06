المونديال.. «فيفا» يسمح بتسجيل 26 لاعبا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، أنه سيسمح لكل منتخبٍ بضم 26 لاعبًا في قائمته المشاركة ​بكأس العالم، التي تنطلق الشهر المقبل، وهو العدد نفسه الذي تمَّ اعتماده في «قطر 2022».

وذكر «فيفا» عبر موقعه في الإنترنت، أن الاتحادات المشاركة في البطولة، التي تضمُّ 48 منتخبًا، ستزوِّده بقائمةٍ أوليةٍ، تضمُّ ما بين 35 و55 لاعبًا، وسيكون أربعةٌ منهم ‌حراس مرمى. ‌وستُستخدم هذه القائمة المؤقتة لأغراضٍ ​داخليةٍ ‌فقط، ⁠ولن ​ينشرها الاتحاد.

وأوضح ⁠أن القائمة النهائية ستضمُّ بين 23 و26 لاعبًا، بينهم ثلاثة حراس مرمى، وسيتم الإعلان عنها 2 يونيو المقبل.

وقال «فيفا» في البيان: «لا يمكن استبدال أي لاعبٍ في القائمة النهائية إلا بلاعبٍ من القائمة الأولية، وهذا فقط في حال الإصابة الخطيرة، ‌أو المرض الشديد بشرط أن يتم ذلك في ​موعدٍ أقصاه قبل 24 ساعةً ‌من المباراة الأولى لمنتخبه في كأس ‌العالم 2026».

وأضاف: «يمكن استبدال حارس مرمى من القائمة النهائية بحارسٍ آخرَ من القائمة الأولية في حال الإصابة الخطيرة، أو المرض الشديد في أي وقتٍ خلال البطولة».

ويمكن ‌لأي منتخبٍ من المنتخبات المشاركة الإعلان عن قائمته في أي وقتٍ، لكنَّها ⁠لا ⁠تُعدُّ رسميةً إلا بعد اعتمادها 2 يونيو.

ومن عام 1930 وحتى 1998 في فرنسا، كان يُسمح للمنتخبات بتسجيل 22 لاعبًا في القوائم النهائية. وفي نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002، تم رفع العدد إلى 23 لاعبًا، واستمر ذلك حتى بطولة قطر 2022 حيث تم زيادة القوائم إلى 26 لاعبًا.

ويشارك ثمانية منتخباتٍ عربية في النسخة الموسَّعة التي تستضيفها الولايات المتحدة ​والمكسيك وكندا خلال الفترة ​من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين بواقع أربعةٍ إفريقيةٍ، هي مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومثلها آسيوية، هي السعودية، وقطر، والعراق، والأردن.