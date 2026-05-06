فالكونز يودّع «OWCS» آسيا

ودَّع فريق فالكونز «Team Falcons» منافسات بطولة OWCS آسيا للعبة «أوفرواتش» من دور المجموعات بعد مواجهاتٍ خاضها في المرحلة الأولى من الموسم الأول.

وأكد أعضاء الفريق أنهم نافسوا بشرفٍ، لكن النتائج لم تكن كافيةً لضمان العبور إلى الأدوار التالية.

ووعد «فالكونز» جماهيره وأنصاره بتقديم الأفضل في الاستحقاقات المقبلة وسط دعمهم المتواصل.

ويأتي هذا الخروج في وقتٍ يتأهب فيه نجوم اللعبة في السعودية لخوض غمار كأس العالم «أوفرواتش 2026».

ويضمُّ المنتخب أسماءً بارزةً من مختلف الأندية المحلية.