الأهلي يعيد توني ومحرز.. والفتح يغير نصف التشكيلة

أجرى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تغييرين على تشكيلته الأساسية أمام الفتح، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي، مقارنة بالتي بدأت مواجهة الأخدود الماضية.

وتضمن التغييرين عودة الجزائري رياض محرز، والإنجليزي إيفان توني، إلى القائمة الأساسية بعد غيابهما عن لقاء الأخدود، الذي حسمه الفريق برباعية نظيفة، وجاءت مشاركتهما على حساب صالح أبو الشامات والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس، اللذين لعبا أساسيين أمام الفريق النجراني.

في المقابل، ثبت يايسله تسعة لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا، وهم: السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والبرازيلي روجر إيبانيز، وريان حامد، وزكريا هوساوي، وعلي مجرشي، والفرنسي إنزو ميو، ومواطنه فالنتين أتانجانا، والإيفواري فرانك كيسيه، وفراس البريكان.

وعلى الجانب الآخر، فضل البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفتح، إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة الأساسية، إذ دفع بستة لاعبين لم يكونوا ضمن القائمة التي بدأت لقاء نيوم الماضي، وهم: سعيد باعطية، وعبد العزيز السويلم، ومحمد السحيحي، والمغربي مراد باتنا، والرأس أخضري ويسلي ديلجادو، والأرجنتيني ماتياس فارجاس.

واعتمد جوميز على السويلم، والسحيحي، وباتنا وديلجادو، وفارجاس أساسيين، على حساب البرتغالي جورجي فيرنانديز، وماجد قشيش، والقمري زايدو يوسف، وعثمان العثمان، وفهد الزبيدي، وعبد الله العنزي، الذين خاضوا لقاء نيوم الماضي منذ بدايته.

وباستنثاء السداسي، أبقى جوميز على خمسة عناصر أساسية، وهم: الإسباني فرناندو باتشيكو، حارس المرمى، والمغربي مروان سعدان، وزياد الجري، والجزائري سفيان بن دبكة، ونايف مسعود.

ويحتل الفريق الجداوي المركز الثالث بـ69 نقطة، بينما يملك نظيره الأحسائي 33 نقطة في المركز الـ12 قبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.