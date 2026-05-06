كأس العالم للسهام.. 8 رماة يمثّلون الأخضر

يشارك المنتخب السعودي للسهام في منافسات بطولة كأس العالم للسهام «المرحلة الثانية» التي تُنظَّم في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 6 إلى 11 مايو 2026 بمشاركة 42 منتخبًا.

ويخوض أخضر السهام منافسات البطولة في فئتَي القوس المركَّب، والقوس الأولمبي ضمن برنامجٍ فني يهدف إلى تعزيز جاهزية الرماة، ورفع مستوى الاحتكاك الدولي في واحدةٍ من أبرز البطولات على مستوى العالم.