بطولة طيران ناس للبادل.. أكثر من 380 لاعبا ولاعبة

انطلقت اليوم منافسات بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل، وسط مشاركة واسعة تجاوزت 380 لاعبًا ولاعبة، في واحدة من أبرز البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد السعودي للبادل.

وتشهد البطولة تنافسًا قويًا في فئة الرجال بمستوياتها المختلفة «A ,B ,C ,D»، إلى جانب فئة السيدات وفئة الناشئين، ما يعكس اتساع قاعدة اللعبة وتنامي الإقبال عليها من مختلف الفئات.

وتأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للبادل لتعزيز انتشار اللعبة، ورفع مستوى التنافس، إذ رُصدت لها جوائز مالية مميزة مقدمة من الاتحاد، تسهم في تحفيز اللاعبين واللاعبات على تقديم أفضل ما لديهم.