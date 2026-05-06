إيمري: مستقبل فيلا واعد

يرى الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن مستقبل فريقه واعد، حتى لو انتهى حلم الفوز بلقب مسابقة «يوروبا ليج» على يد مواطنه نوتنجهام فوريست، حين يتواجهان في إياب نصف النهائي، الخميس.

وبعد خسارته ذهابًا خارج الديار 0ـ1، سيحاول فيلا التعويض حين يستقبل لقاء الإياب، على أمل التأهل إلى النهائي، ومحاولة الفوز بلقبه القاري الأول منذ 1982 حين فاجأ العالم بإحرازه كأس الأندية الأوروبية البطلة.

وبلغ فيلا نصف نهائي مسابقة «كونفرنس ليج» موسم 2023ـ2024 وربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال إيمري، المتخصص بمسابقة «يوروبا ليج» بعدما أحرز لقبها أربع مرات قياسية مع إشبيلية وفياريال، إن نتيجة إياب نصف النهائي الخميس على ملعب فيلا بارك لن تختصر موسم النادي.

وقال المدرب الإسباني، البالغ 54 عامًا: «نحن نتحسن، وأنا أيضًا أتحسن هنا. وبعد مباراة الغد، سيكون لدينا طريقنا لوضع تحديات جديدة للحاضر أو للمستقبل».

وتابع: «لا أعتقد أن الغد هو الفرصة الأخيرة لنا أو لأي شخص. واللاعبون، بالطبع، يستمتعون بالمسار الذي نسير فيه، وهم يدركون مدى صعوبة كرة القدم»، مستطردًا: «لكنهم يدركون أيضًا عظمة اللحظة التي نعيشها هنا في أستون فيلا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويمكننا أن نبتسم، وأن نفخر بكل شيء».

ورأى إيمري أن بلوغ نصف النهائي يُعد «إنجازًا هائلًا» في سعيه كي يضع حدًا لصيام فيلا عن الألقاب طيلة 30 عامًا، وتحديدًا منذ إحرازه كأس الرابطة عام 1996.