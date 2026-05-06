14 مايو.. استئناف الدوري الكويتي

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الاربعاء، استئناف النشاط الرياضي للموسم 2025-2026 ابتداءً من 14 مايو الجاري، بعد توقف المسابقات المحلية منذ مطلع مارس الماضي لأسباب أمنية.

وجاء القرار بناء على توصيات «اللجنة المشتركة المعنية بعودة النشاط الرياضي»، برئاسة الدكتور طارق الجلاهمة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وتقرر استكمال منافسات دوري زين للدرجة الممتازة بالجولات الأربع المتبقية من القسم الثاني ابتداءً من 14 مايوالجاري، وبحضور جماهيري، على أن يتم «تقييم المرحلة لاحقًا وفق مستجدات الأوضاع».

كما اعتمد الاتحاد «ترحيل استكمال منافسات دوري زين للدرجة الأولى إلى بداية الموسم المقبل»، في حين يدرس «استئناف بطولتي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد» بعد التشاور مع الجهات المعنية، على أن يتم «إخطار الأندية بالقرار النهائي في وقت لاحق».

وأوضح الاتحاد في بيانه الصادر على حسابه الرسمي أن المدرب البرتغالي للمنتخب الكويتي هيليو سوزا والجهاز الفني المساعد أبديا رغبتهما في استئناف الدوري قبل فترة التوقف الدولي في يونيو المقبل.

من جانبها، حددت أندية القادسية والسالمية والعربي والفحيحيل جملة من الشروط لعودة النشاط، أبرزها منح الفرق فترة إعداد كافية لا تقل عن شهر قبل استئناف المباريات، إلى جانب تسهيل إجراءات عودة اللاعبين المحترفين من خلال توفير التأشيرات اللازمة بعد مغادرة عدد منهم إلى بلدانهم خلال فترة التوقف.