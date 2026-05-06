المكسيك تهدد مقاطعي المعسكر بالاستبعاد

هدد الاتحاد المكسيكي لكرة القدم باستبعاد لاعبي الأندية المحلية من تشكيلة مونديال الصيف المقبل، الذي تستضيفه بلاده مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، إذا لم يلتحقوا بمعسكر إعدادي، الأربعاء.

وقال الاتحاد المكسيكي إن اللاعبين الذين يتغيبون عن التجمع يواجهون خطر استبعادهم من التشكيلة المشاركة في كأس العالم.

وبرز الخلاف بعدما ألمح عدد من الدوليين إلى أنهم قد لا يتمكنون من الانضمام إلى المعسكر الذي يُنظم خارج نافذة التوقف الدولي المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ومن بين هؤلاء لاعبان يلعبان في صفوف توليكا المقرر أن يواجه لوس أنجليس أف سي الأمريكي في إياب نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

ويأتي معسكر المكسيك الإعدادي قبل مباريات تجريبية ضد غانا 22، وأستراليا 30 مايو الجاري، وصربيا 4 يونيو المقبل.

وتفتتح المكسيك مشوارها في كأس العالم على ملعب أستيكا في 11 يونيو ضمن المجموعة الأولى بمواجهة جنوب إفريقيا.