جيسوس يستدعي العقيدي.. ويؤجل مصير الأجانب

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، نواف العقيدي حارس المرمى إلى قائمة مواجهة الشباب، الخميس وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وعاد العقيدي إلى القائمة بعد إكماله برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب معاناته من آلام في عضلة الفخذ الخلفية شعر بها قبل عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة الأخدود في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، وتسببت في غيابه عن قائمة المباراتين الأخيرتين أمام الأهلي والقادسية.

إلى ذلك، يحسم جيسوس مصير الأجانب الثمانية الذين سيعتمد عليهم في مباراة الشباب المقدمة من الجولة الـ33 للدوري إلى الاجتماع الفني ظهر الخميس حسب المصادر ذاتها.

واختار جيسوس تسعة لاعبين أجانب في قائمة مواجهة الشباب، وهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليش، الإسباني إنييجو مارتينيز، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينسجلي كومان، والثنائي البرازيلي بينتو ماتيوس وأنجيلو جابرييل، والسنغالي ساديو ماني.

وفضلًا عن الأجانب التسعة والعقيدي، ضمت قائمة الفريق النصراوي كلًا من: عبد الرحمن العتيبي حارس المرمى، سلطان الغنام، نواف بوشل، نادر الشراري، عبد الإله العمري، سالم النجدي، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب، علي الحسن، عبد الله الخيبري، سعد الناصر، محمد مران، وعبد الله الحمدان.

ووضع جيسوس اللمسات الأخيرة على خططه الفنية والتكتيكية خلال الحصة التدريبية التي احتضنها مركز دار النصر التدريبي، تأهبًا لملاقاة الشباب على ملعب «إس إتش جي أرينا».

ويتصدر الفريق النصراوي الترتيب العام للدوري برصيد 79 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الـ13 بـ32 نقطة.