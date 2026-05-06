فالكونز يكتسح ستاليونز.. ويتأهل

الرياض ـ تولين السلمي 2026.05.06 | 10:39 pm

حجز فريق «فالكونز» (Team Falcons) مقعدًا في نهائي المسار العلوي بطولة «روكيت ليج» ضمن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية بعد فوزه على «ستاليونز» بنتيجة 3-0 خلال مواجهة مثيرة جمعتهما في اليوم الأول من النهائيات، الأربعاء.
وكان فالكونز استهل مباريات النهائيات بتجاوز عقبة «تويستد مايندز» بنتيجة 3-2 في مواجهة دراماتيكية.
وفي المسار ذاته، تألق فريق «R8» بوصوله إلى نهائي الفائزين لمواجهة فالكونز، بعد تغلبه على «رفحاء» بثلاثية نظيفة، كما أقصى منافسه «فيجن» بنتيجة 3-1.
في المقابل، انتقلت فرق «تويستد مايندز»، «جي كي»، «كيو لين»، و«رفحاء» إلى «مسار الفرصة الأخيرة» (Losers Bracket) للمنافسة على بطاقة العودة وحلم الوصول إلى النهائي.


