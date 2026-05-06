نيمار يعتذر عن صفعة روبينيو

قدَّم نيمار داسيلفا، لاعب فريق سانتوس البرازيلي الأول لكرة القدم، اعتذارًا علنيًّا إلى زميله الشاب روبينيو جونيور بعد أن صفعه خلال حصةٍ تدريبيةٍ. وأظهر اللاعبان تصالحهما في مباراةٍ، جرت الثلاثاء الماضي.

وكان سانتوس أعلن فتح تحقيق ٍعقب المشادة بين النجم، البالغ 34 عامًا، ونجل روبينيو، مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

وقال نيمار للصحافيين بعد تعادل سانتوس 1ـ1 مع ريكوليتا في باراجواي: «إذا كنتم تريدون اعتذارًا أمام الصحافة، فها هو. كنت قد اعتذرت بالفعل له ولعائلته. لقد تجاوزت الحدود».

وحسبَ الصحافة البرازيلية، وقعت المشادة لأن أفضل هدَّافٍ في تاريخ منتخب البرازيل لم يستسغ أن يُراوغه زميله الشاب، البالغ 18 عامًا، خلال حصةٍ تدريبيةٍ الأحد.

وأكد روبينيو جونيور، أن نيمار صفعه، لكنَّه شدَّد على أن الحادثة طويت: «كل شيء تمَّ حلُّه». مضيفًا: «إنه وضع أزعجني لأن نيمار مثلي الأعلى منذ الطفولة. تحدثت مع والدي، وأنا أقبل اعتذاره».

وخلال اللقاء، سجَّل نيمار هدف سانتوس، واحتضن روبينيو جونيور أثناء الاحتفال.

وقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق للصحافيين: «إنه فتى أحبه كثيرًا، وأكن له مودةً خاصةً. هذا يحدث في كرة القدم، تتشاجر مع صديقك، مع أخيك».