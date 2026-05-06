بـ«هاتريك» توني.. الأهلي يرد دين الفتح

قاد المهاجم الإنجليزي إيفان توني فريقه الأهلي الأول لكرة القدم إلى الفوز 3-1 على الفتح بعد تسجيله «هاتريك» في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي، الأربعاء.

وسجل توني الهدفين الأول والثاني من ركلتي الجزاء في الدقيقتين 27 و76 وعززهما بهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني من اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ليحبط بذلك الفتح الذي كان في طريقه إلى الخروج بنقطة بعد أن تمكن من تعديل النتيجة عبر الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة 50.

ورفع توني رصيده إلى 30 هدفًا معززًا موقعه في صدارة هدافي الدوري قبل ثلاث جولات من النهاية.

ورد الفريق الأهلاوي من خلال هذه النتيجة اعتباره أمام الفتح بعد خسارته 1-2 في الدور الأول، كما أنه رفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد الفتح عند 33 نقطة في المركز الـ12.