3 أندية إنجليزية تطارد مدافع يوفنتوس

جذب الفرنسي بيير كالولو، مدافع فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم، اهتمام ثلاثة أنديةٍ إنجليزيةٍ، لكنْ حسبَ تقاريرَ، يستعد النادي الإيطالي لتقديم عرضٍ للاعب من أجل تمديد عقده.

وذكر موقع «كوت أوفسايد» الإنجليزي، أن أندية ليفربول وأستون فيلا ويونايتد توجِّه أنظارها صوب المدافع.

ووفق التقارير، يتابع ليفربول اللاعب الفرنسي متنوع القدرات على مدار الموسم بالكامل، وقد تلقَّى بشأنه تقاريرَ إيجابيةً من الكشَّافين.

كذلك يهتم مانشستر يونايتد وأستون فيلا بالمدافع «25 عامًا» الذي سبق أن مثَّل ميلان، لكنْ يوفنتوس لا ينوي بيع عقده.

ويخوض كالولو موسمه الثاني مع اليوفي حيث كان النادي قد حوَّل إعارته إلى بيع نهائي من ميلان في نهاية موسم 2024ـ2025.

وحسبَ التقارير، يعارض النادي الإيطالي فكرة بيع اللاعب، ويجهز عقدًا جديدًا يبقيه في صفوفه حتى 2030 مع زيادة عقده بقيمة 3.5 مليون يورو في الموسم، إلى جانب بعض الإضافات.

ويستمر عقد كالولو الحالي مع الفريق حتى 2029، وإذا فشل الطرفان في الوصول إلى اتفاقٍ جديدٍ، فسينظر يوفنتوس في العروض المقدَّمة له التي تبلغ 40 مليون يورو.