المرة الثالثة.. الخليج يعانق «فلاش دايموند»

تُوِّج فريق الخليج بلقب بطولة «فلاش دايموند» للنخبة لكرة اليد للموسم الرياضي 2025-2026، عقب فوزه على الهدى بنتيجة «32-26» في النهائي الذي جمعهما، مساء الأربعاء، على صالة وزارة الرياضة في الدمام.

وجاء تتويج الخليج بعد مشوار شهد تصدره الدور التمهيدي، قبل أن يواصل تفوقه في المباراة النهائية ويحسم المواجهة لصالحه، مضيفًا اللقب الثالث إلى سجله في البطولة.

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، انتزع الأهلي الميداليات البرونزية بعد تغلبه على مضر بنتيجة «31-30».

وعقب ختام المنافسات، كرّم سليمان الباتل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد الأطقم التحكيمية، فيما توَّج فريد الصالح عضو مجلس الإدارة فريق الهدى بالميداليات الفضية، قبل أن يتسلم الخليج الكأس والميداليات الذهبية.

وشهد الحفل الختامي تتويج عدد من اللاعبين بالجوائز الفردية، إذ نال محمد حبيب لاعب الخليج جائزة أفضل لاعب، فيما حصد ليوناردو دورازا لاعب الهدى لقب هداف البطولة، وذهبت جائزة أفضل واعد إلى حسين الحمدان لاعب مضر.