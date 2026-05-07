الاتفاق يجهز الهلال.. والأهلي يستضيف الخلود

سالم الدوسري، جناح الهلال، وزميلاه مراد هوساوي، لاعب الوسط، والمهاجم الفرنسي قادر ميتي، في الحصة التدريبية للفريق، الأربعاء على ملعب «إيجو» في الدمام (المركز الإعلامي- الاتفاق)
بريدة - محمد الصوينع 2026.05.07 | 12:04 am

خاض فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريبَه، عصر الأربعاء، على ملعب «إيجو»، الخاص بنادي الاتفاق، في مستهل استعداداته لمواجهة الخلود، الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وبعد الحصة التدريبية، التي قادها المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي، سافر الفريق إلى جدة بالطائرة من أجل خوض المباراة على ملعب «الإنماء».
وفاز «الأزرق» 2ـ1 على مضيفه الخليج، مساء الثلاثاء في الدمام، في مباراةٍ مؤجَّلةٍ من الجولة الـ 28 لدوري روشن السعودي.
وبدلًا من العودة إلى الرياض، بقِي الفريق ليلةً في المنطقة الشرقية، نظرًا لفصل يومين فقط بين المباراتين.
في المقابل، استأنف الخلود تدريباته، الأربعاء، في جدة بعد يوم راحةٍ فيها، أعقب التعادل 0ـ0 مع مضيفه الاتحاد، مساء الإثنين، في مباراةٍ مؤجَّلةٍ من الجولة الـ 28.
وخاض الخلود حصته التدريبية على ملعب النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الإنجليزي ديس باكينجهام.
ووفق مصادر «الرياضية»، يصل رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج، مالك ورئيس مجلس إدارة النادي القصيمي، إلى جدة، الخميس، لتحفيز اللاعبين، وحضور المباراة المرتقبة.
وتأهَّل الخلود إلى النهائي على حساب الاتحاد، فيما فاز الهلال على الأهلي ضمن دور الأربعة.


