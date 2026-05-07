جوميز: واجهنا الأهلي دون «VAR»

تساءل البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، عن عدم تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بعد احتساب الحكم ركلة جزاء سجل منها الأهلي الهدف الثاني خلال المواجهة المؤجلة من الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي التي خسرها فريقه 1-3، الأربعاء.

وقال جوميز في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «أنتم تعرفون رأيي في الحكم السعودي، وأنه قادر على مجاراة الحكام العالميين، ولكن أتساءل أين كان حكم VAR في ركلة الجزاء الثانية؟».

وأضاف مدرب الفتح: «حكم الساحة بدون مساعده حكم الفيديو كان صعبًا عليه اتخاذ القرار، وفي ركلة جزاء هناك ثلاثة أخطاء، الأول كانت بيد إيفان توني، والثاني دفع توني للمدافع، والثالث على إيبانيز لأنه ارتقى بشكل خاطئ».

وتابع المدرب البرتغالي: «لا نستحق الخسارة عطفًا على الأداء، ولكن خطأ الحكم كلفنا النقاط الثلاث».

وواصل جوميز انتقاداته لقرارات الحكم قائلًا: «الجميع يرتكب أخطاء وحكم الساحة لا يمكن أن يحكم عليها، ولكن إذا كانت أمام الشاشة ولا يتم اتخاذ قرار صحيح فهنا المشكلة، والمباراة أديرت بدون حكم VAR».

وأكد مدرب الفتح أن حديثه عن الحكام لا يعني عدم احترامه للفريق الأهلاوي، وأوضح: «سبق لي تدريب الأهلي وتحقيق بطولة السوبر معهم في لندن».

وأضاف مدرب الفريق الأحسائي: «بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن قدمنا هدية للأهلي وهي الهدف الأول وبعده سنحت لنا فرص وكانت لنا ركلة جزاء لمراد باتنا، ورغم ذلك أنهينا الشوط الأول 1-0».