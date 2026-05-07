يايسله: نحتاج إلى تطوير اللمسة الأخيرة

أبدى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز على الفتح 3-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي، لكنه شدد على ضرورة تطوير اللمسة الأخيرة.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، قال يايسله: «أظهر الفريق طاقة جيدة جدًا، وكنا نعلم أن المباراة ترتكز على الصراعات الثنائية واستطعنا تجاوز ذلك».

وأضاف مدرب الأهلي: «نحتاج إلى تطوير اللمسة الأخيرة لأننا نضيع عددًا من الفرص».

واختتم المدرب الألماني: «إعادة الشغف للاعبين ليس بالأمر الصعب، ونرغب في إنهاء الموسم ببعض الإحصاءات الجيدة».

وفضل يايسله اختصار المؤتمر الصحافي وإنهائه سريعًا من أجل اللحاق بمباراة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.