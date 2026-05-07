أنجيلو انتظار.. همامي يعوّض حمدالله

خضع البرازيلي أنجيلو، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، لبرنامج علاجي داخل عيادة النادي دون المشاركة في التدريبات، الأربعاء، قبل أن ينضم إلى معسكر «الأصفر» استعدادًا لمواجهة الشباب، وفقًا لما كشفت عنه

لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويستقبل فريق الشباب، الخميس، ضيفه النصر في لقاء مقدَّم من الجولة الـ 33 لدوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الفرنسي كينجسلي كومان خضع أيضًا لبرنامج علاجي قبل أن يشارك في جزء من التدريبات الجماعية، تمهيدًا لدخوله القائمة النهائية للقاء.

وبيَّنت أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، أعاد الحارس نواف العقيدي إلى قائمة النصر التي ضمَّت أيضًا البرازيلي بينتو، عبد الرحمن العتيبي، سلطان الغنام، نادر الشراري، الفرنسي محمد سيماكان، الإسباني إينيجو مارتينيز، سالم النجدي، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب، الفرنسي كينجسلي كومان، علي الحسن، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، البرازيلي أنجيلو، السنغالي ساديو ماني، سعد الناصر، البرتغالي جواو فيليش، مواطنه كريستيانو رونالدو، عبد الله الحمدان ومحمد مران.

أمَّا على الطرف الشبابي، فتأكَّدت مشاركة همام الهمامي أساسيًّا بدلًا من المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي يغيب عن المباراة بسبب عقوبة انضباطية، فيما يعود الهولندي ويسلي هودت للقائمة الأساسية إلى جانب علي البليهي.

كذلك سيشارك السويسري فنسنت سيرو أساسيًّا بدلًا من علي الأسمري في منطقة الوسط.

ويمتلك النصر 79 نقطةً في المركز الأول بعد مرور 31 جولةً، جمعها من الانتصار في 26 لقاءً، والتعادل في واحد، مقابل خسارة أربع مباريات، فيما يحلُّ الشباب في المركز الـ 13 بـ 32 نقطةً عقب فوزه في سبع مواجهات، وتعادله في 11، مقابل خسارة 12 لقاءً.