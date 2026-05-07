الثانية على التوالي.. سان جيرمان إلى نهائي «الأبطال»

بلغ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليًا والثالثة في تاريخه بعد عودته بتعادلٍ من ميدان مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1ـ1، الأربعاء، في إياب نصف النهائي مستفيدًا من انتصاره ذهابًا على أرضه 5ـ4.

وافتتح عثمان ديمبيلي، نجم سان جيرمان والحاصل على الكرة الذهبية في 2025، التسجيل لفريقه عند الدقيقة 3، ونجح باريس في الحفاظ على تقدُّمه حتى الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من اللقاء حيث أدرك الإنجليزي هارين كين التعادل للبافاري «90+4»، ليتأهل الفريق الفرنسي بالفوز في مجموع المباراتين 6ـ5.

ويلعب سان جيرمان، الباحث عن لقبٍ ثانٍ في تاريخه، في النهائي أمام أرسنال الإنجليزي، الذي تأهل على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء الماضي، في بودابست، العاصمة الهنغارية، 30 مايو الجاري.

ويُعتبر بلوغ النهائي فصلا جديدا من فصول نجاح سان جيرمان الموسم الجاري، بعدما تُوّج بالكأس السوبر الأوروبية وكأس إنتركونتيننتال، إضافة إلى الكأس السوبر الفرنسية، علما أنه يتصدّر الدوري المحلي بفارق ست نقاط عن مطارده لنس قبل ثلاث مراحل من نهايته، بانتظار مواجهتهما في 13 الجاري.

في المقابل، سيبحث فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني عن إضافة لقب كأس ألمانيا أمام شتوتغارت حامل اللقب في 23 الجاري، إلى لقب الدوري، لتعويض خيبة الإقصاء الأوروبي.