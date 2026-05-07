أمام النصر.. الشباب يبحث عن الانتصار الغائب 1644 يوما

يستقبل فريق الشباب الأول لكرة القدم، الخميس، ضيفه النصر في لقاء مقدم من الجولة الـ 33 لمنافسات دوري روشن السعودي.

وتعد المواجهة مهمة للطرفين، إذ يحاول أصحاب الأرض خطف نقاط المواجهة أو التعادل لضمان البقاء رسميًا في المسابقة، فيما يأمل النصر في تعزيز صدارته وتأمين المركز الأول قبل مواجهة الهلال الذي يأتي ثانيًا بفارق نقطتين الثلاثاء المقبل.

وتعد هذه المواجهة هي 36 بين الفريقين في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008ـ 2009، نجح خلالها النصر في تحقيق 14 انتصارًا وكسب الشباب 11 وحضر التعادل بينهما 10 مرات.

ويمتلك النصر السيطرة أمام الشباب في آخر 8 مواجهات، إذ حقق 6 انتصارات وحضر التعادل مرتين، فيما يعود آخر فوز للشباب قبل 1644 يومًا وتحديدًا إلى الدور الأول من موسم 2021ـ 2022 حينما انتصر فيها بنتيجة 1ـ0.

ويمتلك النصر 79 نقطة في المركز الأول بعد مرور 31 جولة جمعها بعد الانتصار في 36 لقاءً، وتعادله في مواجهة، فيما خسر 4 نقاط، فيما يحل الشباب في المركز الثالث برصيد 32 بعد انتصاره في 7 لقاءات وتعادله في 11 وخسارة 12 مواجهة.