زكري يطارد النصر في «العاشرة»

يبحث الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن الانتصار الأول أمام النصر، خلال مسيرته التدريبية في الملاعب السعودية، والتي شهدت 9 مواجهات ضد القطب العاصمي قبل مواجهتهم، الخميس، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي على ملعب «الأول بارك».

وقاد ابن «محاربو الصحراء» أكثر من فريق سعودي بداية، من الرائد، ومروًا بالفيحاء، وضمك، والأخدود، والخلود، قبل أن يحط رحالة مع الشباب، إذ لعب ضد النصر 9 مباريات خلال الفترة من 2013 حتى 2025، إلا أنه بقي دون أي انتصار، ليكتفي بـ 3 تعادلات و6 هزائم.

ولم يفز زكري على النصر في أي مباراة، وسيكون النصر، الوحيد الذي لم يكسبه المدرب، في قائمة الأندية التي واجهها 9 مرات أو أكثر خلال تاريخه.

وسبق للمدرب الجزائري أن اقترب من تحقيق فوزه الأول على النصر في مباريات سابقة، إلا أنه ظل يخفق في تحقيق ذلك خلال اللحظات الأخيرة، كما حدث في مواجهة الدور الأول الموسم الماضي حينما كان يقود الخلود، إذ تقدم زكري على الأصفر العاصمي بنتيجة 3ـ2 منذ الدقيقة 71، قبل أن يسجل الأخير هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق ركلة جزاء سدَّدها البرازيلي أندرسون تاليسكا، لتنتهي المباراة بالتعادل 3ـ3، وفي مباراة الدور الثاني، تلقى زكري خسارة ثلاثية من النصر في «الأول بارك».

وكان زكري قريبًا من التعادل أمام النصر حينما كان يقود الأخدود موسم 2023ـ2024، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري المحترفين، قبل أن يسجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هدف الفوز «90+1» ليخسر المدرب 2ـ3 في النهاية.

وفي موسم 2019ـ2020، مع ضمك، تقدمت فرقة الجزائري زكري بهدف أمام النصر عن طريق مواطنه فاروق شافعي، إلا أن الأصفر عادل النتيجة بواسطة عبد الرزاق حمد الله «98»، لتمنع الدقائق الأخيرة زكري مرة أخرى من تحقيق الفوز، وفي الدور الثاني بكر النصر بهدف البرازيلي ماثيو بتروس قبل أن يرد الأرجنتيني سيرجيو فيكتور لضمك، ثم عاد بتروس وسجل الهدف الثاني للنصر، قبل أن يعدل «فارس الجنوب» بهدف عكسي سجله البرازيلي مايكون في شباك فريقه لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2ـ2.

وفي الموسم نفسه، واجه النصر، مع فريقه ضمك، في بطولة كأس الملك، كانت فرقة زكري قريبة من تحقيق المفاجأة في دور الـ16، حينما تقدم 2ـ0 عن طريق مازن أبو شرارة، إلا أن النصر عاد بـ «ريمونتادا» وقلب تأخره بهدفين إلى فوز برباعية، بفضل «هاتريك» المغربي عبد الرزاق حمد الله، وهدف يحيى الشهري.

وفي موسم 2018ـ2019، قاد زكري رحلة الإنقاذ مع الفيحاء، وواجه النصر، إلا أنه تلقى هزيمة بهدف دون مقابل، سجل عن طريق عبد الرزاق حمد الله.

وفي موسمه الأول مع الرائد، 2013ـ2014، واجه زكري النصر مرتين، خسر في الأولى 0ـ3، بأهداف البرازيليين الثلاثية رافائل ساستوس، وإيفرتون وإلتون، وفي الدور الثاني تلقى النتيجة ذاتها عن طريق العماني عماد الحوسني، وإبراهيم غالب وهدف عكسي من قبل حسين الشويش.

واستطاعت الفرق التي قادها زكري تسجيل 12 هدفًا في شباك النصر خلال 9 مباريات، بينما سجَّل النصر 23 هدفًا، ليبقى الطرف المسيطر في تلك المواجهات.