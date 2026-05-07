«أثليتيك» : هيوز مستمر.. وليفربول ينتظر الهلال

تتوقع ادارة نادي ليفربول الانجليزي من الأسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي بالنادي، الاستمرار في عقده، وقيادة النادي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم وجود اهتمام من ادارة شركة نادي الهلال، بالظفر بخدماته وفق تقرير "أثليتيك" الخميس.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة النادي الانجليزي لم تتلق أي خطابات رسمية من إدارة القطب العاصمي لأجل التخلي عن ما تبقى من عقد هيوز، الذي يمتد حتى يوينو 2027.

ونشرت "الرياضية" وفق مصدر خاص 15 ابريل الماضي، عن تقديم ادارة الهلال عرضها الى هيوز ذو الـ46 عاما، اذ لا تزال المناقشات جارية بين الطرفين حول بعض بنود العقد، مع طلب المدير الرياضي الإسكتلندي جلب طاقم متكامل من ستة أعضاء للعمل معه.

وينتظر أن يبدأ ريتشارد مهامه مع النادي الأزرق الصيف المقبل، حال إتمام توقيع العقود معه بشكل رسمي.

يشار إلى أن هيوز انضم إلى ليفربول يونيو 2024 قادمًا من بورنموث، في عقد لمدة 3 مواسم، وأسهم في مرحلة تحول الفريق التي توج على إثرها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.