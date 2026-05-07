مكفارلين: تشيلسي لا يستسلم.. وموسم ديري انتهى

أكد كالوم مكفارلين، المدرب المؤقت لفريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، عدم صحة الاتهامات الموجَّهة إلى اللاعبين بالاستسلام بعد أسوأ سلسلةٍ من الخسائر لـ «البلوز» في الدوري الممتاز منذ 1993.

وغادر الآلاف من جماهير تشيلسي الغاضبين ملعب «ستامفورد بريدج» مبكرًا بعد أن تلقَّى الفريق الهزيمة السادسة على التوالي في الدوري أمام نوتنجهام فورست. وتعني هذه السلسلة السلبية أن تشيلسي لن يكون في مقدوره إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى بالدوري، ولن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقد يوحي الأداء بأمرٍ مختلفٍ، لكن قبل رحلة السبت لمواجهة ليفربول، أصرَّ مكفارلين، الذي خلف ليام روسينيور، على أن فريقه لن يرفع الراية البيضاء.

وقال المدرب في مؤتمرٍ صحافي: «كلا، لا أتفق مع هذا الرأي. الأداء لم يكن جيدًا بما يكفي، ونحن في مرحلةٍ سيئةٍ بالفعل، لكن لن نستسلم».

وأضاف: «أرى هؤلاء اللاعبين كل يومٍ، وفي كل حصةٍ تدريبيةٍ، وكل اجتماعٍ، وبالصالة الرياضية. إنهم في وضعيةٍ جيدةٍ ليخوضوا المباريات ويهاجموا». مستطردًا: «إننا فقط لم نكن قادرين على ترجمة الأداء خلال مباراة الإثنين، لذا نأمل أن نتمكَّن من تحسين ذلك يوم السبت».

ويفتقد مكفارلين الإسباني روبرت سانشيز، حارس المرمى، بسبب إصابةٍ في الرأس، تعرَّض لها في مباراة نوتنجهام فورست، بينما تحيط الشكوك بمشاركة الجناحين البرتغالي بيدرو نيتو، والأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو.

وكشف المدرب أيضًا عن أن لاعبه الشاب جيسي ديري، الذي تلقَّى إصابةً مرعبةً في الرأس خلال المباراة الأخيرة، لن يشارك مجدَّدًا الموسم الجاري على الرغم من الأخبار الإيجابية حول إصابته.

وذكر: «هي نهايةٌ مفاجئةٌ بالنسبة له، لكنه أظهر في النصف الأول ما يمكنه تقديمه للفريق. بالطبع، من المحزن بالنسبة أن ينتهي موسمه، لكن طالما أنه بصحةٍ جيدةٍ، فهذا كل ما يهم. كان من الرائع أن أمنحه فرصة المشاركة الأولى. لقد عملت معه كثيرًا في الأكاديمية وأعرف مدى موهبته».

وبالنسبة إلى ريس جيمس وليفي كولويل، أوضح المدرب أنه يمكن أن يكونا مرشحين للعب أساسيين ضد ليفربول: «اللاعبان تدرَّبا معنا لمدة أسبوعٍ كاملٍ، لذا فالأمر إيجابي للغاية».