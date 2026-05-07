بعد أزمة الحراسة.. الجزائر تدرس إعادة بن بوط من الاعتزال

يواجه المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى قبل انطلاق نهائيات كأس العالم بعد 35 يومًا، في وقت تأمل فيه التخفيف من حدة هذا المأزق عبر إمكانية عودة أسامة بن بوط من الاعتزال.

وتفاقمت الأزمة في ظل الشكوك التي تحيط بجاهزية كل من مالفين ماستيل ولوكا زيدان بسبب الإصابة، إلى جانب استبعاد أنتوني ماندريا من الحسابات.

ويعد بن بوط، البالغ من العمر 31 عامًا، أحد الحلول المطروحة، بعدما اعتزل اللعب دوليًا عقب بقائه احتياطيًا دون مشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب نهاية العام الماضي. ولم يشارك اللاعب إلا في مباراتين تجريبتين فقط أمام رواندا وزيمبابوي في يونيو ونوفمبر 2023

وبرز بن بوط الموسم الجاري بشكل لافت، إذ لعب دورا محوريًا في بلوغ فريق اتحاد العاصمة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام الزمالك المصري، حيث ستقام مباراة الذهاب في الجزائر السبت .

وذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن بن بوط كان قد دخل في خلاف مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش، بسبب استيائه من قلة فرص مشاركته الدولية، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما، غير أن الحاجة الملحة إلى حارس مرمى قبل كأس العالم أعادت اللاعب إلى دائرة المنافسة على مكان في القائمة النهائية، التي من المنتظر الإعلان عنها لاحقا هذا الشهر.

وكان لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، الحارس الأساسي للمنتخب خلال كأس الأمم الأفريقية، لكنه قدم مستويات متباينة، قبل أن يتعرض الشهر الماضي لكسر في الفك والذقن خلال مشاركته مع نادي غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

أما مالفين ماستيل، الذي يلعب في الدوري السويسري وخاض ظهوره الدولي الأول مع الجزائر في مارس الماضي، فقد خضع لاحقا لجراحة لعلاج فتاق، فيما تعرض أنتوني ماندريا لخلع في الكتف أثناء التدريبات مع فريق كاين افرنسي، ما حسم غيابه عن المونديال.

وكان ماندريا الحارس الأول للمنتخب الجزائري خلال الأعوام الخمسة الماضية، غير أن هبوط كاين إلى الدرجة الثالثة الفرنسية العام الماضي دفع بيتكوفيتش إلى التأكيد أنه لا يفضل استدعاء لاعبين ينشطون في دوريات منخفضة المستوى.

ومثل لوكا زيدان، البالغ من العمر 27 عاما، فرنسا في الفئات السنية إلى جانب أشقائه الثلاثة، قبل أن يغير جنسيته الرياضية في سبتمبر الماضي، ليكون بديلًا لأليكسيس قندوز، الذي أصبح الخيار الأول للمنتخب.

لكن قندوز نفسه تعرض لإصابة قبل أسبوع من انطلاق كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر، ومنذ تعافيه لم ينجح في استعادة مكانه الأساسي مع مولودية الجزائر، متصدر ترتيب الدوري.

وفي محاولة لإيجاد حلول إضافية، لجأ بيتكوفيتش إلى استدعاء الحارس الشاب كيليان بلعزوق «19 عامًا» للمشاركة في المباراتين التجريبيتن أمام أوروجواي وجواتيمالا في مارس الماضي، رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية بعد مع فريق رين الفرنسي. ولم يشارك بلعزوق في أي دقيقة خلال المباراتين. وتخوض الجزائر منافسات كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والأردن.