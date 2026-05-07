حادث تجارب يكتب نهاية متسابق

أعلن ​منظمون أن متسابقًا لـ «السوبر بايك» للدرَّاجات النارية توفي إثر حادث تصادمٍ خلال التجارب التأهيلية لسباق ‌نورث ‌ويست ​200 ‌في إيرلندا ⁠الشمالية، الخميس.

وذكر المنظمون ⁠في بيانٍ، أنهم لن يكشفوا عن هوية المتسابق بناءً على ⁠طلب عائلته التي ‌وافقت ‌على ​استمرار ‌السباق.

وجاء في البيان: «توقفت التجارب ‌فورًا، ودخلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، ‌لكن لسوء الحظ توفي المتسابق ⁠متأثرًا ⁠بجراحه».

وجرى سباق نورث ويست 200 للمرة الأولى عام 1929 لمسافة 200 ميل «321.86 كيلومتر» شمال غربي إيرلندا.