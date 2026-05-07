حادث تجارب يكتب نهاية متسابق
متسابقون خلال نسخة سابقة من سباق نورث ويست 200 في إيرلندا الشمالية (أرشيفية)
بلفاست - رويترز 2026.05.07 | 09:43 pm
أعلن منظمون أن متسابقًا لـ «السوبر بايك» للدرَّاجات النارية توفي إثر حادث تصادمٍ خلال التجارب التأهيلية لسباق نورث ويست 200 في إيرلندا الشمالية، الخميس.
وذكر المنظمون في بيانٍ، أنهم لن يكشفوا عن هوية المتسابق بناءً على طلب عائلته التي وافقت على استمرار السباق.
وجاء في البيان: «توقفت التجارب فورًا، ودخلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، لكن لسوء الحظ توفي المتسابق متأثرًا بجراحه».
وجرى سباق نورث ويست 200 للمرة الأولى عام 1929 لمسافة 200 ميل «321.86 كيلومتر» شمال غربي إيرلندا.