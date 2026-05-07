اعتماد جدول منافسات ألعاب الخليج الرابعة

اعتمدت اللجنة المنظِّمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026» جدول منافسات الدورة، التي تنطلق 11 مايو الجاري، بمشاركةٍ واسعةٍ من منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتنافس المشاركون في 17 لعبةً رياضيةً متنوعةً في هذه النسخة، هي كرة اليد، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والبادل، والمبارزة، والملاكمة، والتايكوندو، والكاراتيه، والسباحة، والبلياردو، والسنوكر، وكرة السلة 3×3، والرماية، والقوس والسهم، والكرة الطائرة، والفروسية، والبولينج.

وتجري المنافسات في عشر منشآتٍ رياضيةٍ مجهزةٍ بأحدث التقنيات، تشمل قبة أسباير، وصالة رياضة المرأة، ومجمع حمد للرياضات المائية، ونادي قطر الرياضي، وصالة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، ونادي الغرافة الرياضي، وميدان لوسيل للرماية، ونادي قطر للسباق والفروسية، وصالة الاتحاد القطري للبولينج، وصالة دحيل الرياضية.

ويُمثِّل فريق السعودية في الدورة أكثر من 170 لاعبًا ولاعبةً في 15 رياضةً، هي السهام، وألعاب القوى، وكرة اليد، والمبارزة، والسباحة، والرماية، وقفز الحواجز، والتايكوندو، والبلياردو والسنوكر، والبولينج، والكاراتيه، والبادل، وكرة الطاولة، والملاكمة، وكرة السلة 3×3، وفق ما أُعلن الأسبوع الماضي.