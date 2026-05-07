حكم أرسنال وأتلتيكو يضبط نهائي كأس الملك

تضبط صافرة الألماني دانيال سيبرت نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يجمع فريق الخلود الأول لكرة القدم أمام منافسه الهلال، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويعد الحكم الألماني من النخبة في قارة أوروبا، إذ قاد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع أرسنال الإنجليزي ونظيره أتلتيكو مدريد.

كما يملك سيبرت في موسوعته خبرة 5 نهائيات، منها كأس قبرص الموسم الماضي وكأس ألمانيا 2022-2023 إضافة إلى نسخة كأس العرب للمنتخبات 2021 والسوبر الألماني 2020 ونهائي دوري أبطال أوروبا درجة الشباب 2016.

ويسجل الحكم الألماني حضوره الثاني في الملاعب السعودية بعد أن قاد مواجهة النصر أمام الحزم الموسم الماضي لحساب الدور الأولى من مسابقة كأس الملك.

وبدأ الحكم الألماني رحلته في المستطيل الأخضر عام 1998 ثم تنقل في عدد من درجات الدوري الألماني وصولًا إلى الممتاز 2013 وعقبها بثلاثة مواسم نال الشارة الدولية.

رقميًا، قاد سيبرت 599 مباراة رفع خلالها 2427 بطاقة صفراء و99 حمراء بينما احتسب 163 ركلة جزاء.

وعلى مستوى حياته الشخصية وُلد سيبرت في برلين، إذ لا يزال يعيش هناك مع العمل كمدرس بدوام جزئي في فندق رياضي.