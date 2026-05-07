19 يونيو.. المقاتلون المحترفون يعودون إلى جدة

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين عودتها المرتقبة إلى جدة، 19 يونيو المقبل، ضمن منافسات موسم 2026 من بطولة PFL MENA في صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وستُطرح التذاكر للبيع ابتداءً من 11 مايو الجاري، وقد فُتِحَ باب التسجيل المسبق للاستفادة من خصم «الحجز المبكر».

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، يشهد الحدث الظهور الاحترافي الأول للمقاتلة السعودية هتان السيف، إحدى أبرز المواهب الصاعدة برياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، بعد أن حققت سجلًا مثاليًّا في مسيرتها للهواة بأربعة انتصاراتٍ دون أي خسارة.

كذلك تشهد البطولة مشاركة المقاتل السعودي مالك باسهل، نجم وزن الذبابة، الذي يواصل بدايته القوية في عالم الاحتراف بسجلٍ خالٍ من الهزائم، يتضمَّن ثلاثة انتصاراتٍ متتالية جميعها بالضربة القاضية، أو الإخضاع.

ويطمح باسهل «24 عامًا» إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي أمام جماهير جدة بعد أن نجح في إنهاء جميع نزالاته السابقة قبل الوصول إلى الجولة الثالثة.

وتُعدُّ جدة واحدةً من أبرز الوجهات الداعمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الشرق الأوسط، إذ استضافت عددًا من بطولات PFL MENA التي أسهمت في إبراز المواهب الإقليمية، وتعزيز شعبية الرياضة داخل السعودية.

وتعود البطولة إلى جدة في إطار التزام رابطة المقاتلين المحترفين بمواصلة تنظيم أحداثٍ عالمية المستوى، وتوسيع انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة في منطقة الشرق الأوسط.