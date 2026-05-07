رييرا: لا أخشى الإقالة.. والتماسك سلاحنا

أكد الإسباني ألبرت رييرا، مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، أنه غير قلق من الأنباء التي تناولت مستقبله قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الجمعة في الدوري.

وذكرت تقارير إعلامية أن رييرا سيقال بعد مواجهة الغد أو بعد نهاية الموسم في وقت لاحق من الشهر الجاري مهما حدث. ولازال لدى المدرب الذي تولى قيادة الفريق في يناير الماضي، فرصة اللحاق بمركز مؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وقال رييرا «44 عامًا» في مؤتمر صحافي، الخميس: «لست قلقًا.. أعني أن ذلك ليس مهمًا، ما يهم هو حصول الفريق على النقاط في آخر مباراتين وهذا كل شيء.. أعلم جيدًا كيف تسير الأمور في عالم التدريب».

وكان رييرا، الذي تعرض لصافرات استهجان من الجماهير لدى الهزيمة أمام هامبورج مطلع الأسبوع الجاري، وهي المباراة الثالثة بدون فوز، انتقد وسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي بعد المباراة.

لكن رييرا تحدث بنبرة أقل حدة الخميس وقال: «علينا تقبل الواقع، وأنا كذلك، أنه حينما لا تفوز يكون عليك التعامل مع الانتقادات».

وقد يكون في صالح رييرا أن دورتموند ضمن بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولن يكون لديه شيء ينافس من أجله».

وعن الدروس المستفادة من نهاية الأسبوع قال رييرا: «تحدثنا بوضوح، وكنا أكثر صراحة ومباشرة من ذي قبل. أخبرنا الفريق أننا نحتاج إلى لاعبينا الأكثر خبرة الآن أكثر من أي وقت مضى ليقودوا مجموعتنا الشابة، تحدثنا بصراحة تامة. كل فرد يتحمل مسؤوليته. كرة القدم تعتمد على الزخم. علينا تقبّل النقد عندما لا نفوز. هذه هي الطريقة الوحيدة للتحسن. أمامنا خياران: إما الانغلاق على أنفسنا والصراخ في وجوه بعضنا، أو إيجاد حلول للدفاع بشكل أفضل وأكثر تماسكًا، كما فعلنا ضد بروسيا مونشنجلادباخ وهايدنهايم وفرايبورج. في تلك المباريات، كان لدينا أساس قوي يصعب اختراقه كفريق».

وأضاف: «المهم هو أن يتحمل كل لاعب مسؤولية الفوز بمزيد من الالتحامات وأن يكون أكثر شراسة وحماسًا. تُظهر الإحصائيات أننا لسنا الأفضل في ذلك. إدراكنا لهذا الأمر يساعدنا على التحسن. يجب أن يكون ضغطنا أفضل مما كان عليه أمام هامبورج. الأمر لا يتعلق بالتكتيكات بقدر ما يتعلق بالتماسك».