كاريك: إنهاء الموسم بقوة أهم من مستقبلي

يركز مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، على إنهاء الموسم بقوةٍ أكثر من الحصول على إجاباتٍ بشأن مستقبله بعد نهاية عقده، 30 يونيو المقبل.

وأسهم قرار إدارة النادي بالاستعانة بلاعب خط وسطه وقائده السابق لخلافة البرتغالي روبن أموريم، يناير الماضي، في صعود الفريق إلى المركز الثالث بالدوري الممتاز، وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب الفوز المثير 3ـ2 على الغريم التقليدي ليفربول، الأحد الماضي، قبل ثلاث جولاتٍ على نهاية الموسم.

وقال كاريك في مؤتمرٍ صحافي، الخميس، قبل اللقاء أمام سندرلاند السبت، نقلته وكالة الأنباء البريطانية: «الوضوح يبدو أمرًا مهمًّا، وأعتقد أن القرار جاء في وقته المناسب، وتحديدًا في نهاية الموسم الجاري حيث وضعنا أنفسنا في مركزٍ جيدٍ».

وأضاف: «بالطبع، فيما يتعلَّق بالدوري وما يخبِّئه المستقبل، أعتقد أن هذا هو التوقيت الطبيعي لطرح مثل هذه الأسئلة. لطالما كان الحديث يدور حول هذا الأمر قرب نهاية الموسم، إن لم يكن في نهايته بالفعل، لذا لم يتغيَّر شيءٌ في الواقع».

وتابع المدرب: «أتفهَّم السؤال، والتوقيت، لكن من وجهة نظري في هذه المرحلة كل ما يهمني هو تهيئة اللاعبين لإنهاء الموسم بقوةٍ. وكما قلت مرارًا، وأنا مطمئنٌ حيال ذلك، سيُحلُّ الأمر في وقته. بعض الأمور خارجةٌ عن سيطرتي، لذا سنرى ما سيحدث».

وعندما سُئِل كاريك عما إذا كان سيفعل أي شيءٍ مختلفٍ لو حصل على منصب المدرب على المدى الطويل، رد قائلًا: «لقد قلت منذ البداية إنني لم أتعامل مع أي يومٍ هنا من منظور القرارات قصيرة المدى. لا أعلم إن كان هذا يختلف عن وجهة نظر الآخرين، لكنني أنا والجهاز الفني اتخذنا قراراتٍ تصب في مصلحة الفريق ككل، وعلى مصلحة اللاعبين بشكلٍ فردي، وكيفية التعامل معهم، ومحاولة تطويرهم».