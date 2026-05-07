دورة روما.. تأهل كوكو وياسمين

استهلت الأمريكية كوكو جوف، المصنفة رابعة عالميًا، مشوارها في دورة روما في كرة المضرب بفوز سهل على التشيكية تيريزا فالينتوفا 6-3 و6-4، فيما عانت الإيطالية ياسمين باوليني الثامنة وحاملة اللقب للتغلب على الفرنسية ليوليا جانجان 6-7 (4-7) و6-2 و6-4 في الدور الثاني الخميس.

ونجحت جوف، في تجاوز كسر إرسالها أربع مرات، وتغلبت على الشابة التشيكية في ساعة و34 دقيقة.

وتسير الأميركية البالغة 22 عامًا بخطى ثابتة نحو الثأر لهزيمتها في نهائي 2025 في العاصمة الإيطالية.

وتأمل باوليني أن تصبح أول إيطالية تحتفظ بلقبها في روما، لكنها احتاجت إلى قلب الطاولة على منافستها وإلى ساعتين و55 دقيقة من أجل الفوز.

وشقت الإيطالية، مدفوعة بحماس جماهير ملعب كامبو سنترال، طريقها خلال المجموعة الثالثة، وفازت بشوط سابع ماراثوني بعد حصولها على خامس فرصة لكسر الإرسال.

بعد تأخرها في المجموعة الأولى إثر سلسلة من الأخطاء، استعادت ياسمين زمام المبادرة أمام المصنفة 127 عالميًا والقادمة من التصفيات، وقلبت النتيجة في المجموعتين التاليتين لتضمن مكانًا لها في الدور الثالث، حيث ستواجه البلجيكية إليز ميرتنز المصنفة 22.

من ناحيتها، خاضت ليوليا البالغة 30 عامًا والتي عانت مسيرتها من إصابات خطيرة، مباراتها الرابعة منذ وصولها إلى روما.

وبخلاف باوليني، افتتحت الروسية ميرا أندرييفا المصنّفة سابعة عالميًا مشوارها في العاصمة الإيطالية بانتصار ساحق على الكرواتية أنتونيا روتشيتش 6-1 و6-0.

واستهلت أندرييفا، وصيفة دورة مدريد التي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الـ32 الأوليات، مشوارها في العاصمة الإيطالية بانتصار سريع على روتشيتش التاسعة والخمسين خلال ساعة وست دقائق فقط.

وتلتقي أندرييفا التي بلغت ربع نهائي الدورة الإيطالية على الملاعب الترابية عام 2025، في الدور المقبل مع السويسرية فيكتوريا جولوبيتش المصنفة 90 الفائزة على الأسترالية مايا جوينت المصنفة 34 بنتيجة 7-5 و6-2.