النصر يضرب الشباب بنتيجة 20 و22

كرَّر فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الخميس، الفوز على الشباب 4ـ2 لحساب منافسات دوري روشن السعودي، بعدما فعلها في فبراير 2020، ومايو 2022.

وعاد «الأصفر» سريعًا إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة من القادسية، الأحد، ضمن الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 82 نقطةً مع تبقِّي مباراتين فقط له قبل انتهاء موسم «روشن» الجاري.

وافتتح متصدِّر جدول الترتيب أهداف المباراة عبر مهاجمه البرتغالي جواو فيليش، الذي سجل في الدقيقتين الثالثة والعاشرة، مانحًا الضيوف أفضليةً مبكرةً على أرضية ملعب الشباب «إس إتش جي آرينا». وقلَّص الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو الفارق بهدفٍ لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.

ووسط محاولات الشبابيين لإدراك التعادل، أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا لفريقه في الدقيقة 75، مستعيدًا فارق الهدفين.

وجدَّد المدافع علي البليهي آمال الشبابيين في إدراك التعادل بإحرازه هدفًا في الدقيقة 80، لكنْ في الوقت بدل الضائع، اكتمل «هاتريك» فيليش من ركلة جزاءٍ، كتبت النتيجة النهائية 4ـ2.

وفيما تمسَّك الفائز بالصدارة قبل «ديربي» الرياض أمام الهلال، بقِي الفريق المضيف في المركز الـ 13 برصيد 32 نقطةً.

وتغلَّب النصر على الشباب 4ـ2 مرتَين سابقتَين في إطار دوري المحترفين، إحداهما في 14 فبراير 2020، لحساب الجولة الـ 18 من موسم 19ـ2020، والأخرى في 6 مايو 2022، ضمن الجولة الـ 26 من موسم 21ـ2022.

وفي 29 أغسطس 2023، هزم الفريق الأصفر «الليوث» برباعيةٍ أخرى، لكن دون استقبال أهدافٍ، في إطار الجولة الرابعة من دوري 23ـ2024.