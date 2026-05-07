الشباب يستقبل هاتريك فيليش الثالث

ارتفع إلى ثلاثةٍ عددُ لقاءات الموسم الجاري التي شَهِدَت إحراز البرتغالي جواو فيليش، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ثلاثة أهدافٍ خلال مباراةٍ واحدةٍ «هاتريك».

وسجَّل فيليش ثلاثيةً في الفوز النصراوي 4ـ2 على الشباب، مساء الخميس، على ملعب «إس إتش جي آرينا»، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

ووقّع صاحب الـ 26 عامًا على الهدف الأول، ثم الثاني، وأخيرًا الرابع، وقاد فريقه إلى انتزاع كامل نقاط مواجهة «الليوث» قبل جولتين فقط من نهاية الدوري.

وأحرز البرتغالي ثلاثة أهدافٍ أمام التعاون في باكورة جولات موسم «روشن»، وأمام الفتح في الجولة الخامسة.

ورفعت مباراة الشباب عدد أهدافه مع «الأصفر» إلى 26 على مختلف أصعدة المنافسة.

وتعاقد نادي النصر معه الصيف الماضي، وأشركه، حتى الآن، في 44 مباراة.