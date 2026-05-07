بسباعية القادسية.. سيدات الهلال يحلقن إلى نهائي الكأس

بلغ فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات نهائي كأس الاتحاد السعودي، بعد فوزه على القادسية 5ـ1، في إياب نصف النهائي الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وحسم التأهل بمجموع المباراتين 7ـ2.

وافتتح الهلال أهدافه عن طريق النيجيرية أسيسات أوشوالا عند الدقيقة «36»، قبل أن تضيف البرتغالية جيسيكا سيلفا الهدف الثاني «38».

وقلص القادسية الفارق عبر الكامرونية أجارا نشوت «42»، إلا أن أوشوالا أعادت الفارق بهدف ثالث «44».

وفي الشوط الثاني، عادت أوشوالا لتسجيل الهاتريك والرابع لفريقها عند الدقيقة «73»، قبل أن تختتم المغربية غزلان الشباك الخماسية من ركلة جزاء «90».

وكان الهلال قد كسب مواجهة الذهاب بنتيجة 2ـ1، ليؤكد تفوقه في الإياب ويحجز مقعده في النهائي.