بالعلا.. سيدات النصر يلحقن الهلال إلى النهائي

دك فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات شباك العلا برباعية نظيفة، الأحد، في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، ليبلغ النهائي بمجموع المباراتين 6ـ1، ويضرب موعدًا مع الهلال الذي تأهل على حساب القادسية.

وافتتح النصر التسجيل مبكرًا عبر البرازيلية كاثلين سوزا عند الدقيقة «5»، قبل أن تضيف التنزانية كلارا لوفانجا الهدف الثاني «9».

وبصمت البرتغالية أندريا فاريا على الهدف الثالث الهدف الثالث «43»، لينتهي الشوط الأول بثلاثية صفراء.

وفي الشوط الثاني، أضافت البرازيلية دودا فرانسيلينو الهدف الرابع عند الدقيقة «69»، مؤكدة تفوق فريقها في المواجهة.

وكان النصر قد كسب لقاء الذهاب بنتيجة 2ـ1، قبل أن يعزز تفوقه برباعية الإياب، ليحجز مقعده في النهائي المرتقب أمام الهلال.