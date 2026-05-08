دماء في غرفة الملابس.. الريال يحقق مع فالفيردي وتشواميني

فتح نادي ريال مدريد الإسباني تحقيقًا تأديبيًا بحق الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي والفرنسي أوريلين تشواميني، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الشجار العنيف بينهما، خلال الحصة التدريبية الخميس.

وكان لاعبا الوسط الدوليان دخلا في مشادة تطورت إلى شجار في ملعب تدريبات الفريق، قبل أن تتواصل الأمور في غرفة الملابس بمركز الريال المعروف باسم «فالديبيباس»، والتي أسفرت عن نقل فالفيردي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته، ما يؤكد على تفاقم الأزمة بين كلا اللاعبين إلى حد خطير.

وأوضح بيان النادي الخميس :«بعد الأحداث التي شهدتها تدريبات صباح اليوم، تقرر فتح تحقيق تأديبي بشأن فيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني».

وأضاف: «سيعلن النادي عن نتائج هذا التحقيق في الوقت المناسب وفور الانتهاء منه».

ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي برصيد 77 نقطة، بفارق 11 نقطة برشلونة قبل مباراتهما الأحد والتي يحتاج فيها الفريق الكاتالوني إلى نقطة لضمان الاحتفاظ باللقب.

وكان النادي أيضًا أصدر بيانًا توضيحيًا بشأن الحالة الصحية، حيث أشار إلى أن الفحوصات التي أجريت على اللاعب بينت تعرضه لإصابة دماغية رضية، وعاد إلى منزله بحالة جيدة لكن يتعين عليه البقاء في حالة راحة لمدة تتراوح بين 10 و 14 يومًا، كما هو موضح في البروتوكولات الطبية في مثل هذه الحالات.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن ألفارو أربيلوا مدرب الفريق رافق فالفيردي «27 عامًا» إلى المستشفى القريب من مجمع فالديبيباس التدريبي، حيث احتاج إلى غرز لعلاج جرح في وجهه.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية التي كانت أول من نشر الخبر، إن جرح فالفيردي كان غير مقصود، وليس نتيجة لكمة مباشرة من لاعب الوسط تشواميني «26 عاما».

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فالفيردي رفض مصافحة تشواميني، ثم عرقله خلال حصة تدريبية الخميس، ووقع بينهما شجار في غرفة الملابس بعد ذلك، حيث أصيب فالفيردي.

ونقلت صحيفة «إل باييس» الصادرة في مونتيفيديو عن مصدر مقرب من لاعب الوسط الأوروجوياني قوله: «ذهب تشواميني للقاء فيديريكو بعد التدريب، وليس لمصافحته كما يزعم البعض». وبحسب هذا المصدر الذي لم تسمه، فإن إصابة فالفيردي نتجت عن مشادة كلامية واصطدام بطاولة.

ويسود التوتر أرجاء النادي الذي ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي، وبات على وشك الخروج من المنافسة على لقب كبير للموسم الثاني على التوالي.

وسبق حادثة فالفيردي وتشاوميني مشادة أخرى بين المدافعين الألماني أنطونيو روديجر والإسباني ألفارو كاريراس بعد أن صفع الأول الثاني داخل غرفة الملابس. وأوضح كاريراس في منشور له على منصة إنستجرام: «فيما يخص بالواقعة مع أحد زملائي، كانت مسألة بسيطة ومعزولة، وقد تم حلها بالفعل. علاقتي مع جميع أفراد الفريق ممتازة».