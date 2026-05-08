جيسوس: كسِبنا 20 مباراة وخسرنا واحدة.. أين المشكلة؟

دافع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن لاعبيه بعد الفوز 4-2 على الشباب، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

وسُئِل المدرب، خلال مؤتمر صحافي أعقب المباراة، عن كيفية معالجة أخطاء فريقه أمام القادسية، في الجولة الماضية، والشباب، فردَّ متسائلًا: «ما هي الأمور السلبية؟»، مُتابِعًا: «إما أنّ السؤال تُرجِم بشكل خاطئ أو أنني لا أعرف كيف أفسّره.. استقبلنا أهدافًا، وهذا أمر عادي، فزنا بـ 20 مباراة متتالية ثم خسِرنا مباراة واحدة، بعد ذلك هل يُقيَّم الفريق هكذا؟».

وأرجع إجراءَهُ عددًا من التعديلات في التشكيل الأساسي إلى حاجة فريقه لقوة بدنية أكبر بعد الخسارة من القادسية، الأحد.

وأبان: «كنا نعرف أننا إذا أردنا الفوز فإن علينا أن نبدو جاهزين بدنيًا بدرجة أكبر من المباراة الماضية، لذا أجريت 4 تعديلات، أيمن وماني وغريب وسلطان ساعدوا الفريق لياقيًا»، مُعبّرًا عن ارتياحه لعدم إيقاف أي لاعبٍ، قبل الديربي ضد الهلال، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وشدّد البرتغالي على أهمية تجهيز اللاعبين نفسيًا قبل المباراة المقبلة. وصرّح: «لاعبو النصر يحتاجون إلى القوة الذهنية لأنهم يمثلون هذا الفريق ويتصدرون جدول الترتيب وفازوا في 20 مباراة على التوالي ثم انهزموا في المباراة الـ 21، هذا الأمر لم يحدث، ولن يتكرر، في تاريخ الفريق، لكني أقول إن لاعبينا جاهزون».

وعن إدخاله الظهير نواف بوشل خلال الشوط الثاني بدلًا من الجناح عبد الرحمن غريب، أوضح: «الشباب يمتلك جناحًا وظهيرا يتميزان بالسرعة، وأنهكا غريب وسلطان، ولو لم أكن متقدمًا بفارق هدفين لما أجريت هذا التبديل».

ودعا جيسوس إلى عدم إغفال إمكانات الفرق الأخرى، قائلًا: «نحن لا نلعب وحدنا، القادسية والشباب يمتلكان لاعبين جيدين، والهلال يمتلك لاعبين قريبين من قيمة لاعبي النصر».

ورأى أن فريقه لا يحظى بترسانة كبيرة من اللاعبين، وقال: «لعِبنا أكثر من 50 مباراة الموسم الجاري.. هناك فرق لديها 13 أو 14 لاعبًا أجنبيًا، وبعضهم يشارك في آسيا ما يسمح بإراحة آخرين، ومع تبقي جولتين لا زال النصر ينافس، وآمل أن نحقق الدوري».